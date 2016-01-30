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    Ташуев: «Хотим сохранить Мельгарехо в «Кубани»

    Наставник «Кубани» Сергей Ташуев признался, что хочет сохранить хавбека Лоренцо Мельгарехо в команде, несмотря на разговоры о его вероятном переходе в «Спартак». По его словам, парагваец может возобновить тренировки в составе желто-зеленых на втором зимнем сборе.

    «Я в курсе всех разговоров. Есть вероятность, что Лоренцо вернется и приступит к работе с командой уже на втором сборе.

    Хотим ли мы его сохранить? Конечно! Это игрок высокого уровня, лучший бомбардир», – заявил Ташуев.

    В нынешней РФПЛ Мельгарехо принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет восемь мячей и два голевых паса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2016 13:55
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454153859
    Да ради Бога, если Мельгарехо ещё готов играть за Кубань, ага.
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    Диктор
    1454165176
    Ну ну оставьте себе не мотивированного игрока-повторю,жадность фраера сгубила.
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    ologreds
    1694996318
    numo456337
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