Примера. «Барселона» обыграла «Атлетико»

В центральном матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле одержала волевую победу над "Атлетико". Все голы были забиты в первом тайме.

Счет открыл хавбек "Атлетико" Коке, но затем мячи Лионеля Месси и Луиса Суареса принесли победу каталонцам. В этом поединке были удалены два игрока "Атлетико" – Филипе Луис и Диего Годин.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

"Барселона" – "Атлетико" – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Коке, 10; 1:1 – Месси, 30; 2:1 – Суарес, 38.

Удаления: Филипе Луис, 44; Годин, 65.

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