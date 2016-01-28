Слуцкий будет награжден Российским комитетом фэйр-плей за благотворительность

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет удостоен диплома от Олимпийского комитета России и Российского комитета фэйр-плей. Данная награда будет вручена специалисту за оказание благотворительной помощи.

«Слуцкий оплатил из собственных средств участие в финальных соревнованиях первенства России юным баскетболистам из Волгограда», – говорится в сообщении.

Кроме Слуцкого, за организацию благотворительного матча с целью собрать средства для тяжело больного ребенка награду получат «Урал» и мини-футбольный клуб «ВИЗ-Синара».