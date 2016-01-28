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    • Слуцкий: «Муса – наиболее привлекательный игрок ЦСКА на европейском трансферном рынке»

    Слуцкий: «Муса – наиболее привлекательный игрок ЦСКА на европейском трансферном рынке»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об интересе к нападающему армейцев Ахмеду Мусе со стороны английских клубов.

    Говорят, что «Эвертон» входит в число клубов, проявляющих интерес к Ахмеду Мусе. А британские СМИ написали во вторник, что нигерийца хочет заполучить «Лестер». Что скажете о слухах про Мусу?

    – Понятно, что Муса – игрок заметный. Он достаточно результативно играет три сезона подряд. В Лиге чемпионов тоже выглядит более чем неплохо. Муса – лидер и капитан сборной Нигерии, становившейся обладателем Кубка Африки. Ахмед провел несколько ярких матчей на чемпионате мира. Плюс возраст прекрасный – 23 года. Все эти факторы делают его, полагаю, наиболее привлекательным игроком ЦСКА на европейском трансферном рынке. Говорите, за ним следят? На мой взгляд, это вполне естественно. Было бы странно, если бы его не знали в Европе. А все, что касается возможных сделок и переходов – я абсолютно не в курсе. Все вопросы лучше адресовать в клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 12:55
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