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    • Мутко: «Нойштедтер может быть вынужден отказаться от немецкого гражданства»

    Мутко: «Нойштедтер может быть вынужден отказаться от немецкого гражданства»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о новых трудностях натурализации полузащитника "Шальке-04" Романа Нойштедтера.

    "Нужен набор необходимых документов и процедур, и этот момент непростой. Нойштедтеру, возможно, придется отказаться от немецкого гражданства – но кто будет так делать? Игрок обратился в министерство юстиции.

    Может, все получится, а может, вообще придется закрыть этот вопрос", — отметил Мутко.

    Напомним, что 27-летний Нойштедтер является уроженцем Днепропетровска, а в Германию он переехал с семьей в 90-х. Хавбек провел 2 матча за сборную Германии, но они являются неофициальными, поэтому он не считается заигранным за эту страну. Если вопрос с натурализацией игрока решится положительно, то он может сыграть за сборную России на Евро-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2016 06:08
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    Комментарии (4)
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    edubokom
    1453956588
    В 27 отказаться от гражданства... Да он заднюю включит 100%.
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    edubokom
    1453957091
    Осталось играть лет 5. За это время Россия особых успехов не добьётся ни на ЧМ, ни на ЧЕ.Не с кем добиваться. Да и он тоже не самого высокого уровня игрок. Вся эта суета не выгодна обеим сторонам. Если конечно за этим не стоит какая-то закулисная игра, однако.
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    Garrincha58
    1453967278
    какие сложности а в принципе на хрена он в таком возрасте нам сдался
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    ologreds
    1694996333
    numo456095
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