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    Слуцкий: «Широков нужен абсолютно любой команде РФПЛ»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уверен, что полузащитник Роман Широков пригодился бы любому клубу РФПЛ. Ранее появлялась информация, что Широков ведет переговоры с армейцами.

    – Насколько возможно, что мы увидим Широкова в ЦСКА?

    – Даже не знаю, что ответить на этот вопрос. На данный момент мне неизвестно, ведутся ли переговоры и если да, то в какой они стадии. Понятно, что капитан сборной России нужен абсолютно любой команде Премьер-лиги. И любую из них, на мой взгляд, может усилить. Но информации относительно Широкова в ЦСКА у меня нет.

    – Наверное, глупо спрашивать о том, хотели б вы с ним поработать?

    – Все игроки сборной России и Роман Широков, который является одним из лучших, способны усилить любой клуб Премьер-лиги. Другое дело, что нельзя о каждом из них говорить, будто он будет играть у нас.

    – Вы сами Роману звонили?

    – Мы постоянно на связи с футболистами сборной. Но после того, как он покинул «Спартак» – не созванивались. Только до, – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2016 01:35
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    Комментарии (8)
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    Asbjorn
    1453761408
    Кроме Зенита и Спартака
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    Aztec58
    1453763815
    Дипломат, блин.
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    yanedo
    1453779017
    35 лет кому он нужен
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    Yellow 91
    1453781823
    Любой команде с пердива), не более того, и вобще заебали этим педиком, как буд то месси тут обсуждат, а на самом деле какой то деревянный буратино! Или уже папо карло)))), в общем на пенсионр!
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    vladimir-7
    1453790769
    Спартак в своё время радовался приобретению Романа, а теперь ег болелы
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    vladimir-7
    1453791011
    Извиняюсь сбой. Спартак в своё время радовался приобретению Романа, а теперь болелы Спартака,Зенита и Краснодара поливают его грязью. Романа благодарить надо.
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    ologreds
    1694996345
    numo455911
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