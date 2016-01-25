Ташуев: «Кубань» будет существовать в рамках бизнес-проекта»

Главный тренер «Кубани« Сергей Ташуев рассказал о новом векторе развития клуба, который определил директор краснодарцев Олег Мкртчан.

"Олег Мкртчан прилетал на Кипр, разложил все по полочкам – клуб будет существовать, все будет четко распланировано в рамках бизнес-проекта, а не как было раньше. Мы уверены, что все будет хорошо", – заявил Ташуев.

Стоит отметить, что из-за проблем с выплатой зарплаты на сбор команды на Кипре вовремя не прилетел нападающий Роман Павлюченко. Ранее стало известно, что по той же причине команду должен покинуть полузащитник Владислав Игнатьев.