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    Спаллетти: «Рома» была недостаточно активна»

    Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти отметил слабые стороны своей команды, которые не позволили удачно провести матч против "Ювентуса".

    "У нас получился хороший матч, мы мало что позволили сделать "Ювентусу" на поле, но все же были сами недостаточно активны. В таких матчах должна быть поставлена контригра, иначе будет трудно победить. Наша ошибка в том, что мы не должны были слишком глубоко садиться в оборону, нужно было больше контролировать мяч. Нужно выигрывать больше единоборств. Защитникам стоит посмелее ходить вперед и вступать в отбор на чужой половине.

    Кое-что в этой игре нам удалось сделать, но этого оказалось недостаточно. Сейчас нам стоит как можно быстрее повысить уровень игры, быть более целеустремленными и уверенными в себе", – заявил Спаллетти.

    Напомним, что "Рома" на выезде не смогла удержать ничейный результат в матче с "Ювентусом", пропустив за 13 минут до финального свистка.

    Источник: Football Italia

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    25.01.2016 08:33
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