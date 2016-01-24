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    «Шальке» провел переговоры со «Спартаком» по Таски

    Как сообщает RevierSport Online, спортивный директор «Шальке-04» Хорст Хельдт заявил, что руководство клуба действительно заинтересовано в приобретении защитника «Спартака» Сердара Таски.

    «Подтверждаю, что мы связались со «Спартаком» и провели переговоры», – сказал Хельдт.

    Таски должен заменить в гельзенкирхенском клубе капитана Бенедикта Хеведеса, не играющего из-за проблем со здоровьем. «Кобальтовые» готовы раскошелиться за футболиста красно-белых на пять миллионов евро. По некоторой информации, Таски был бы рад вернуться на родину, где в свое время защищал цвета «Штутгарта».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2016 21:29
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    Комментарии (2)
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    Apocalypse
    1453663926
    Может не по некоторой информации, а по некоторым домыслам?
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    ologreds
    1694996353
    numo455796
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