«Ювентус» – «Рома». Онлайн-трансляция

«Ювентус» набрал великолепную скорость и не замечает соперников в Серии А, одерживая одну победу за другой. А вот «Рома», которая имеет не менее амбициозные планы, даже с приходом нового главного тренера Лучано Спаллетти не может добиться улучшения игры. Домашняя ничья в матче предыдущего тура с откровенным аутсайдером «Вероной» – не тот результат, какого ожидали болельщики в первой игре под руководством экс-тренера «Зенита».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Рома». Начало в 22:45, не пропустите!