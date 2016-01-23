Ринат Билялетдинов: «Уход Широкова из «Спартака» точно кроется не в квалификации игрока»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе из «Спартака» полузащитника Романа Широкова.

– Сложно сказать, почему не сложился роман Романа со «Спартаком». Причины кроются точно не в квалификации игрока. Могу лишь предположить, что по каким-то чисто футбольным требованиям, по определенным функциям на поле Широков не устраивал Аленичева. Очень важен и дисциплинарный момент. Все мы знаем, что Роман за словом в карман не полезет, может высказать что-то нелицеприятное или с долей иронии. Можно легко вспомнить отдельные его фразы, которые сильно задевали адресатов. С одной стороны, нельзя, чтобы все ходили строем и с закрытым ртом. С другой – сор из избы не выносят, есть определенные рамки дозволенного и рекомендуемого. Все это и могло привести к сегодняшним событиям.

– Бытует мнение, что нельзя строить игру через 34-летнего футболиста. Но почему в таком случае Леонид Слуцкий продолжает делать ставку на Широкова в сборной?

– Это дело вкуса. Игрок может быть очень быстрым, но медленно принимающим решения. А есть быстро мыслящие и быстро исполняющие задуманное. Широков как раз из второй категории. Ведь для того чтобы отдать необходимую передачу не всегда нужны скоростные движения. Но никто не снимает задач тренера по игре в обороне. Вот с этим сложнее, потому что возраст замедляет движения. Быстротой мышления ты все не компенсируешь. Нужно еще и партнеров по команде подстраховывать. А игру вокруг столь возрастного игрока, безусловно, можно строить. Таких примеров хватает. Джеррарда не стало в «Ливерпуле» – и мозгового центра команде сразу стало не хватать. Люди, действующие на его позиции, более молодые, не обладают нужными качествами. Лэмпард в «Челси» был таким же. Когда играл Фрэнк, лондонцы боролись за чемпионство, а сейчас – сами видите.