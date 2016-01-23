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    Алонсо провел параллель между Гвардиолой и Моуринью

    Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хаби Алонсо, являющийся представителем мюнхенской "Баварии", провел параллель между Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью.

    "Оба – прирожденные лидеры. Это харизматичные и выдающиеся личности, умеющие убеждать людей и вести их за собой. Каждый из них имеет свою индивидуальность, но есть и много других аспектов, делающих их похожими друг на друга. Например, они оба очень эмоциональны. Они умеют передавать футболисту не только свои футбольные знания, но и способны действовать как психологи, затрагивая самые тонкие струнки души игрока. Тренеру нелегко добиваться того, чтобы команда боролась вместе с ним. Не имеет значения, насколько хорошо ты проводишь тренировки. Если игроки не с тобой, то ничего не получится", — сказал Алонсо.

    Напомним, что под руководством Моуринью Алонсо играл в "Реале", а сейчас он работает с Гвардиолой.

    Источник: Marca

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    23.01.2016 07:57
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