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    Кирьяков: «В ситуации с Широковым не поможет даже Мутко»

    Наставник юношеской сборной России Сергей Кирьяков высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг хавбека «Спартака» и национальной сборной Романа Широкова. Он считает, что в сложившихся обстоятельствах бессилен даже министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко. Кроме того, Кирьяков посоветовал игроку красно-белых приложить все усилия для получения игровой практики накануне Евро-2016.

    «Ситуация запутанная, тяжело разобраться, кто ведет себя с этической точки зрения правильно – футболист или клуб. Со стороны такая ситуация с Широковым возмущает. Капитан сборной оказался в подвешенном состоянии в преддверии чемпионата Европы, не имеет игровой практики.

    Стоило ли заключать такой контракт, где определенное количество матчей позволяет его продлить? Нормальный пункт для возрастных игроков. Это заставляет опытных футболистов в возрасте доказывать свою состоятельность. Очевидно, что ситуация зашла в тупик и никто не знает, как решить ее, даже министр спорта и президент РФС Виталий Мутко не может ничего сделать.

    В любом случае, все мы хотим, чтобы Роман вышел из этой ситуации. Будет здорово, если он продолжит играть в «Спартаке» или другом клубе.

    Каково сейчас Аленичеву? Тренер является заложником ситуации. С одной стороны, на него давит клуб, и он не хочет, чтобы это повлияло на его работу. С другой стороны – ключевой футболист, капитан сборной. Это отражается на команде, игроках. Наверняка Дмитрий хочет, чтобы данная ситуация решилась как можно быстрее. Ведь необходимо готовиться к весенней части чемпионата, где стоят высокие задачи.

    Что делать Широкову перед Евро? Роману необходимо сделать все ради того, чтобы иметь игровую практику и поехать на чемпионат Европы», – сказал Кирьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 22:24
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    Комментарии (5)
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    Лыков
    1453409188
    Да нах он нужен, заставляем играть - глупо. Вон миранчук как прогрессирует
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    serg30
    1453411026
    Проблема в том, что Роман летом вернулся в "Спартак" исключительно только потому, что кое-кто в нём нуждался. "Краснодар" в летнее окно был готов выкупить трансфер и предлагал тогда нормальную личку... Но Аленичев, что называется, убедил. А теперь и Дмитрий Анатольевич самоустранился от проблемы, и отношения с Галицким подпорчены. Ну, а крайним все назначили самого Широкова. Вот и верь потом людям...
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    ologreds
    1694996374
    numo455469
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