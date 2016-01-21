Кирьяков: «В ситуации с Широковым не поможет даже Мутко»

Наставник юношеской сборной России Сергей Кирьяков высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг хавбека «Спартака» и национальной сборной Романа Широкова. Он считает, что в сложившихся обстоятельствах бессилен даже министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко. Кроме того, Кирьяков посоветовал игроку красно-белых приложить все усилия для получения игровой практики накануне Евро-2016.

«Ситуация запутанная, тяжело разобраться, кто ведет себя с этической точки зрения правильно – футболист или клуб. Со стороны такая ситуация с Широковым возмущает. Капитан сборной оказался в подвешенном состоянии в преддверии чемпионата Европы, не имеет игровой практики.

Стоило ли заключать такой контракт, где определенное количество матчей позволяет его продлить? Нормальный пункт для возрастных игроков. Это заставляет опытных футболистов в возрасте доказывать свою состоятельность. Очевидно, что ситуация зашла в тупик и никто не знает, как решить ее, даже министр спорта и президент РФС Виталий Мутко не может ничего сделать.

В любом случае, все мы хотим, чтобы Роман вышел из этой ситуации. Будет здорово, если он продолжит играть в «Спартаке» или другом клубе.

Каково сейчас Аленичеву? Тренер является заложником ситуации. С одной стороны, на него давит клуб, и он не хочет, чтобы это повлияло на его работу. С другой стороны – ключевой футболист, капитан сборной. Это отражается на команде, игроках. Наверняка Дмитрий хочет, чтобы данная ситуация решилась как можно быстрее. Ведь необходимо готовиться к весенней части чемпионата, где стоят высокие задачи.

Что делать Широкову перед Евро? Роману необходимо сделать все ради того, чтобы иметь игровую практику и поехать на чемпионат Европы», – сказал Кирьяков.