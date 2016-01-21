Переход Обухова из «Спартака» в «Уфу» сорвался

Генеральный директор «Уфы« Шамиль Газизов заявил, что клубу не удалось договориться о трансфере форварда «Спартака« Владимира Обухова, а также рассказал о возможных приобретениях клуба.

«Мы ведeм работу по подписанию полузащитника «Мордовии« Дмитрия Сысуева. Переговоры ведутся и должны закончиться в ближайшее время. Пока я никак не могу прокомментировать возможную аренду полузащитника Максима Семакина из «Луча-Энергии«. В ближайшие пару дней должна появится информация, но сейчас говорить пока рано.

Что касается нападающего "Спартака-2" Владимира Обухова, то его в команде не будет, потому что мы не смогли договориться со «Спартаком». Сам игрок был за переход, но с клубом мы не смогли уладить кое-какие финансовые вопросы. Это нормальный процесс, такое бывает», — сказал Газизов.