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    Переход Обухова из «Спартака» в «Уфу» сорвался

    Генеральный директор «Уфы« Шамиль Газизов заявил, что клубу не удалось договориться о трансфере форварда «Спартака« Владимира Обухова, а также рассказал о возможных приобретениях клуба.

    «Мы ведeм работу по подписанию полузащитника «Мордовии« Дмитрия Сысуева. Переговоры ведутся и должны закончиться в ближайшее время. Пока я никак не могу прокомментировать возможную аренду полузащитника Максима Семакина из «Луча-Энергии«. В ближайшие пару дней должна появится информация, но сейчас говорить пока рано.

    Что касается нападающего "Спартака-2" Владимира Обухова, то его в команде не будет, потому что мы не смогли договориться со «Спартаком». Сам игрок был за переход, но с клубом мы не смогли уладить кое-какие финансовые вопросы. Это нормальный процесс, такое бывает», — сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2016 18:58
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