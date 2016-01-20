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    Сарсания: «Спартаку» нужен игрок вроде Мельгарехо»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Кубани» Лоренцо Мельгарехо в «Спартак».

    – На ваш взгляд, именно Мельгарехо нужен «Спартаку»?

    – Как нападающий он неплохой, но тут уже тренер должен смотреть: будет он вписываться в его схему или нет? Нужен – не нужен… Но мне он показался достаточно мобильным. Кто сейчас в «Спартаке» из нападающих такого плана? Был Мовсисян в свои лучшие годы. А в последнее время он уже на поле только «телегу возил». И потом я не стал бы вести разговор именно о Мельгарехо. Речь идет о том, что команде нужен такой тип игрока. А Мельгарехо или нет…

    Источник: Бобсоккер

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    20.01.2016 13:29
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