Пеллегрини не захотел возглавлять сборную Чили

Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини не захотел становиться у «руля» сборной Чили. Ранее сообщалось, что Федерация футбола страны досрочно прервала контракт с Хорхе Сампаоли, с которым национальная команда победила на Кубке Америки-2015.

«Я надеюсь продолжить свою карьеру в Европе. Не рассматриваю вариант с возвращением в Чили еще три-четыре года. Так что в ближайшее время это исключено. Думаю, лучше найти тренера, который лучше разбирается в текущих местных реалиях», – приводит Radio Cooperativa слова чилийца.