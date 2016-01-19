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    Сафонов: «Возможно, Гранат все же покинет клуб»

    Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможных покупках «Спартака».

    Вариант с уходом Граната теперь не рассматривается даже, так? Раньше ходили слухи, что его могут выставить на трансфер.

    – Пусть разговоры об этом сейчас и затихли, но клубы же могут между собой вести переговоры, стараясь не афишировать. Вполне возможен такой вариант, что Владимир сменит все же клубную прописку.

    Красно-белые ослабили линию атаки. Пресса активно сватает в Москву Мельгарехо и Реми. Кто из этих ребят нужнее «Спартаку»?

    – Мельгарехо очень неплохо играл в «Кубани», мне он там нравился. А как он впишется в ряды красно-белых – это все надо спрашивать у Дмитрия Аленичева. Только специалист видит то, как конкретный футболист будет взаимодействовать с партнерами на поле. В любом случае сейчас ушел Мовсисян, надо на его место покупать форварда, а то и двух.

    Насколько Реми может пригодиться команде в весенней стадии, ведь ему еще предстоит адаптироваться в нашем чемпионате?

    – Сложно сказать. Мне кажется, что уровень «Челси» просто несопоставим со «Спартаком», поэтому футболист, который выпал из обоймы «аристократов», может серьезно усилить москвичей. Но понятное дело, что ему придется пройти серьезную адаптацию, от которой и будет зависеть его игра. Промес смог быстро влиться в коллектив, а тот же Мовсисян сначала блеснул, а потом «затух», не до конца себя раскрыв в «Спартаке».

    Полный текст эксклюзивного интервью читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2016 11:30
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