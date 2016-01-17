Четыре футболиста ЦСКА пропустят контрольные матчи на первом сборе

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о кадровой ситуации в армейском клубе.

– Как идет восстановление Еременко, Щенникова и Ткачева, которые пока тренируются здесь по индивидуальному графику?

– Что касается Еременко и Щенникова, все проходит в соответствии с программой, разработанной еще до отъезда в Испанию. По срокам возвращения в общую группу этих футболистов, а также Василия Березуцкого и Ткачева, решение примем в конце первого сбора. Пока можно сказать, что все четверо пропустят контрольные матчи, которые команда проведет на этом этапе 20 и 21 января.

– Как себя чувствуют Марио Фернандес и Помазун, получившие травмы в конце прошлого года?

– Вы сами видите, что оба работают в общей группе с первого дня сбора. Напомню, что у Марио Фернандеса была травма приводящей мышцы, а Илья Помазун перенес операцию в связи с повреждением мениска.

– Не раз доводилось слышать, что в армейской команде немало травм приводящей мышцы бедра. Что вы об этом скажете?

– На самом деле, классическая травма приводящей мышцы бедра у нас в этом сезоне была только одна, у Марио Фернандеса. У остальных футболистов травмы были получены вследствие биомеханических нарушений опорно-двигательного аппарата.