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    • Четыре футболиста ЦСКА пропустят контрольные матчи на первом сборе

    Четыре футболиста ЦСКА пропустят контрольные матчи на первом сборе

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о кадровой ситуации в армейском клубе.

    – Как идет восстановление Еременко, Щенникова и Ткачева, которые пока тренируются здесь по индивидуальному графику?

    – Что касается Еременко и Щенникова, все проходит в соответствии с программой, разработанной еще до отъезда в Испанию. По срокам возвращения в общую группу этих футболистов, а также Василия Березуцкого и Ткачева, решение примем в конце первого сбора. Пока можно сказать, что все четверо пропустят контрольные матчи, которые команда проведет на этом этапе 20 и 21 января.

    – Как себя чувствуют Марио Фернандес и Помазун, получившие травмы в конце прошлого года?

    – Вы сами видите, что оба работают в общей группе с первого дня сбора. Напомню, что у Марио Фернандеса была травма приводящей мышцы, а Илья Помазун перенес операцию в связи с повреждением мениска.

    – Не раз доводилось слышать, что в армейской команде немало травм приводящей мышцы бедра. Что вы об этом скажете?

    – На самом деле, классическая травма приводящей мышцы бедра у нас в этом сезоне была только одна, у Марио Фернандеса. У остальных футболистов травмы были получены вследствие биомеханических нарушений опорно-двигательного аппарата.

    Источник: Бобсоккер

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    17.01.2016 07:49
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