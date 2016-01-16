АПЛ. «Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» и возглавил таблицу

В матче 22-го тура «Лестер» и «Астон Вилла» сыграли вничью – 1:1. Счет в игре открыл Оказаки, а вскоре после этого отличную возможность упрочить преимущество своей команды упустил Марез, который не забил пенальти. Отыграться «Астон Вилле» позволил точный удар Жестеде.

Таким образом, «Лестер» вернулся на первую строчку в таблице и на одно очко опережает «Манчестер Сити» и «Арсенал», который еще не сыграл свой матч в этом туре.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Астон Вилла – Лестер – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Оказаки, 29; 1:1 – Жестеде, 75.

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