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    Юран: «Уход Мовсисяна не является потерей для «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал переход на правах аренды в «Реал Солт-Лейк» нападающего красно-белых Юры Мовсисяна.

    «Уход Юры Мовсисяна – не потеря для «Спартака». Трудно вспомнить, когда он нормально сыграл в последний раз. Год назад? Игрок постоянно травмирован, к тому же так и не смог вернуться на прежний уровень. Мовсисян неплохой нападающий, и хотелось бы, чтобы возвращение в «Реал Солт-Лейк» стало перезагрузкой его карьеры. Но все будет зависеть от того, насколько быстро он восстановится от травмы», – отметил Юран.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2016 13:49
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1452945733
    Хоть раз с этим специалистом сра-ным -но соглашусь.
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    ologreds
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