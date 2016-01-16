Юран: «Уход Мовсисяна не является потерей для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран прокомментировал переход на правах аренды в «Реал Солт-Лейк» нападающего красно-белых Юры Мовсисяна.

«Уход Юры Мовсисяна – не потеря для «Спартака». Трудно вспомнить, когда он нормально сыграл в последний раз. Год назад? Игрок постоянно травмирован, к тому же так и не смог вернуться на прежний уровень. Мовсисян неплохой нападающий, и хотелось бы, чтобы возвращение в «Реал Солт-Лейк» стало перезагрузкой его карьеры. Но все будет зависеть от того, насколько быстро он восстановится от травмы», – отметил Юран.