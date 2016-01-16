«Наполи» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция

В матче прошлого тура «Сассуоло», обыграв в гостях «Интер» (1:0), лишил команду из Милана лидерства в Серии А. Сегодня подопечные Эусебио Ди Франческо вновь в гостях встречаются с первой командой чемпионата.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Сассуоло». Начало в 22:45, не пропустите!