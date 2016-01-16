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    • «Ювентус» рассмотрит предложение «Реала» по Погба, если оно превысит 150 миллионов

    «Ювентус» рассмотрит предложение «Реала» по Погба, если оно превысит 150 миллионов

    «Ювентус» готов в зимнее трансферное окно рассмотреть предложение «Реала» по переходу полузащитника Поля Погба, если оно превысит 150 миллионов евро. Сообщается, что туринцы хотят сохранить француза в команде до лета, чтобы побороться за «скудетто» и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, где им предстоит играть с «Баварией», однако могут отпустить игрока за данную сумму.

    Напомним, в переходе Погба заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Команда из Мадрида не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.

    Источник: AS

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    16.01.2016 09:26
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    Комментарии (4)
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    roman230582
    1452934572
    Не хило разводят, молодцы ЮВЕ
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    Igreks
    1452938002
    раздайте лучше бедным людям, чем за это бревно такую сумму платить. Финтьор он отличный, но как футболист за которого такие деньжища это перебор. К слову Дибала в разы сильнее Погба. ( P.S. - практически всегда смотрю игры Юве и знаю о чем говорю )
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    ologreds
    1694996410
    numo454916
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