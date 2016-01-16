«Ювентус» рассмотрит предложение «Реала» по Погба, если оно превысит 150 миллионов

«Ювентус» готов в зимнее трансферное окно рассмотреть предложение «Реала» по переходу полузащитника Поля Погба, если оно превысит 150 миллионов евро. Сообщается, что туринцы хотят сохранить француза в команде до лета, чтобы побороться за «скудетто» и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, где им предстоит играть с «Баварией», однако могут отпустить игрока за данную сумму.

Напомним, в переходе Погба заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Команда из Мадрида не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.