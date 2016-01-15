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    «Зенит» хочет пригласить Раньери на пост главного тренера

    Наставник «Лестера» Клаудио Раньери входит в сферу интересов «Зенита». Руководство петербургского клуба хочет видеть итальянца на посту главного тренера, сообщает Life78.

    «Раньери давно находится в сфере интересов «Зенита». Сейчас заполучить его будет сложно, но это один из главных кандидатов на место Виллаш-Боаша», – заявил знакомый с ситуацией источник.

    Как уже известно, Виллаш-Боаш покинет свой пост по завершении текущего сезона. Вероятно, португальский специалист возглавит свой бывший клуб «Порту».

    Отметим, что «Лестер» стал настоящим открытием этого сезона в АПЛ: после 21-го тура он делит с «Арсеналом» первую строчку в таблице. Раньери связан контрактом с «лисами» до середины 2018-го года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2016 23:17
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    Комментарии (5)
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    DEN_i_SKA
    1452891056
    Щаззззззз
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    KuPe4iK
    1452892419
    БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО)
    Ответить
    Hiddink95
    1452892557
    чтоб зенитовцы пиццами объедались? Ну уж нет. Игроков российских клубов сложно стимулировать одной лишь пиццей.
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    REDWHITE_
    1452924601
    переход в зенит, это крест на карьере Раньери...
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    ologreds
    1694996412
    numo454889
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