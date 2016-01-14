Французский специалист Руди Гарсия попрощался с «Ромой«, из которой он был уволен.

«Я желают всего наилучшего всем игрокам и сотрудникам «Ромы»!

В моей памяти останутся множество прекрасных моментов и эмоций. Это было прекрасное приключение в человеческом и профессиональном плане. К сожалению, оно завершилось слишком скоро.

Желаю всего хорошего фанатам «Ромы»! Никогда не забывайте, что «Рому» не обсуждают, ее любят. Я тоже люблю ее. Вперед, «Рома»! – написал француз в своем Twitter.

Напомним, что Гарсия был уволен из «Ромы» вчера, а сегодня его преемником стал Лучано Спаллетти.