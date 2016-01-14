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    Гарсия попрощался с «Ромой»

    Французский специалист Руди Гарсия попрощался с «Ромой«, из которой он был уволен.

    «Я желают всего наилучшего всем игрокам и сотрудникам «Ромы»!

    В моей памяти останутся множество прекрасных моментов и эмоций. Это было прекрасное приключение в человеческом и профессиональном плане. К сожалению, оно завершилось слишком скоро.

    Желаю всего хорошего фанатам «Ромы»! Никогда не забывайте, что «Рому» не обсуждают, ее любят. Я тоже люблю ее. Вперед, «Рома»! – написал француз в своем Twitter.

    Напомним, что Гарсия был уволен из «Ромы» вчера, а сегодня его преемником стал Лучано Спаллетти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 19:13
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