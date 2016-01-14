Юран: «Мельгарехо – не усиление для «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран высказал свое мнение по поводу возможного трансфера хавбека «Кубани» Лоренцо Мельгарехо в стан красно-белых.

«Несмотря на немаленькую сумму, выложенную за парагвайца, для меня этот трансфер скорее из разряда непонятных. Бесспорно, Мельгарехо – неплохой игрок. Но мы ведь говорим не о клубе, борющемся за 5–6-е места. Здесь совсем другие амбиции. Другие задачи. Быть просто хорошим футболистом и усилить команду уровня «Спартака» – две большие разницы. На мой взгляд, Мельгарехо – не тот игрок, который на это способен. Стать игроком обоймы – может быть. Но не усилить.

Быть лидером в «Спартаке» – это абсолютно другой уровень. Другая мера ответственности. Тут каждый твой шаг под прицелом. А второе место – не достижение, а провал. Здесь нужно брать человека с духом победителя! Знающего и понимающего, что значит бороться за самые высокие места.

Я еще мог бы понять, если бы у него был российский паспорт. Тогда да, вопросов нет. Но иметь еще одного просто хорошего игрока сегодняшнему «Спартаку» явно маловато», – сказал Юран.

Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые уже договорились с «Кубанью» о переходе парагвайца за пять миллионов евро. Отмечается, что полузащитник должен отправиться со «Спартаком» уже на первый зимний сбор.

В текущем розыгрыше РФПЛ Мельгарехо провел 16 встреч, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.