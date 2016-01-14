Бериццо: «Нолито уходит? Я ничего об этом не знаю»

Наставник «Сельты» Эдуардо Бериццо заявил, что ему ничего неизвестно о переходе форварда Нолито в «Барселону», информирует Marca.

«Руководство клуба ничего мне об этом не говорило. Слухи о Нолито для меня не новость, уже не первый раз отвечаю на подобный вопрос. Если он все-таки уйдет, то «Сельта» должна найти ему замену, об этом я уже говорил», – сказал Бериццо.

Накануне появилась информация, что этой зимой Нолито перейдет в стан сине-гранатовых на правах аренды, а летом будет выкуплен каталонским клубом.