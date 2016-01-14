Раньери: «Нужно продолжать тренироваться и верить в то, что мы делаем»

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в гостевом поединке 21-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0).

«У нас было большое желание выиграть, но при этом мы понимали всю сложность предстоящего матча. «Тоттенхэм» здорово начал игру, оказывая на нас давление, однако мы не растерялись и выстояли. Сопернику было нелегко совладать с нами.

У нас были опасные моменты, во втором тайме начался открытый футбол. Могли забить как одни, так и другие, но это получилось только у нас.

Мы не пропускаем третью встречу подряд. Жаль, что сейчас всего лишь январь, а не май. Впереди нас ждет еще много работы. Нужно продолжать тренироваться и верить в то, что мы делаем», – отметил Раньери.

После победы над «Тоттенхэмом», подопечные Раньери сравнялись в турнирной таблице с лидером «Арсеналом». У обеих команд теперь по 43 очка.