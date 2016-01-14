АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, «Лестер» переиграл «Тоттенхэм»

В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 3:3. Хозяев дважды выводил вперед Фирмино, однако Рэмзи и Жиру каждый раз быстро сравнивали счет. Затем за лондонцев забил тот же Жиру, но Аллен не позволил «канонирам» набрать три очка.

В другой встрече этого тура «Лестер» переиграл «Тоттенхэм». Таким образом, «Арсенал» и «Лестер» сравнялись по набранным очкам.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 3:3 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Фирмино, 10; 1:1 – Рэмзи, 14; 2:1 – Фирмино, 19; 2:2 – Жиру, 25; 2:3 – Жиру, 55; 3:3 – Аллен, 90+1.

Тоттенхэм – Лестер – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хут, 83.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ