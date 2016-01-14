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    • АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, «Лестер» переиграл «Тоттенхэм»

    АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, «Лестер» переиграл «Тоттенхэм»

    В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 3:3. Хозяев дважды выводил вперед Фирмино, однако Рэмзи и Жиру каждый раз быстро сравнивали счет. Затем за лондонцев забил тот же Жиру, но Аллен не позволил «канонирам» набрать три очка.

    В другой встрече этого тура «Лестер» переиграл «Тоттенхэм». Таким образом, «Арсенал» и «Лестер» сравнялись по набранным очкам.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Ливерпуль – Арсенал – 3:3 (2:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Фирмино, 10; 1:1 – Рэмзи, 14; 2:1 – Фирмино, 19; 2:2 – Жиру, 25; 2:3 – Жиру, 55; 3:3 – Аллен, 90+1.

    Тоттенхэм – Лестер – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хут, 83.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 00:52
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Marchen
    1452747344
    Лестер не перестает удивлять! красавцы
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    ologreds
    1694996421
    numo454712
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