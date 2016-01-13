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    • Кришито: «Я бы гордился, если бы Спаллетти пригласил меня в «Рому»

    Кришито: «Я бы гордился, если бы Спаллетти пригласил меня в «Рому»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился своим мнением о вероятном возвращении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Ромы».

    «Спаллетти – фантастическая личность, и я рад, что он вернется в «Рому». Футболу такие люди необходимы. Он многое сделал для меня, и мы провели три отличных года вместе в «Зените». Я бы гордился, если бы он пригласил меня в «Рому». Я соскучился по итальянскому футболу», – сказал Кришито.

    Напомним, назначение Спаллетти на пост главного тренера «Ромы» ожидается в четверг.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 22:43
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1452725575
    Ага, а Зенит побоку.
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    Обер-КанцлерЪ
    1452746918
    Жиркова берут, Кришито не нужен. Что только будут делать, если Жирков сломается надолго...
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    ologreds
    1694996423
    numo454701
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