Погба хочет играть в одной команде с Месси

Полузащитник «Ювентуса« Поль Погба, который попал в символическую сборную по итогам 2015 года, заявил, что хотел бы играть в одной команде с форвардом «Барселоны« Лионелем Месси.

«Месси – фантастический игрок и всем это известно. Конечно же, я хотел бы играть с ним в одной команде. Раньше я видел Роналду и Месси по телевизору и выбирал их, когда играл на PlayStation. Теперь я стою рядом с ними, но моей целью является не просто игра с ними на одном поле, но и достичь их уровня, а может быть даже стать лучше.

«Золотой мяч» является мечтой каждого футболиста. Я стремлюсь к тому, чтобы оказаться среди финалистов, но это сложно, так как я полузащитник, а не нападающий. Однако я продолжу упорно работать, чтобы завоевать эту награду», – сказал Погба.