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    Погба хочет играть в одной команде с Месси

    Полузащитник «Ювентуса« Поль Погба, который попал в символическую сборную по итогам 2015 года, заявил, что хотел бы играть в одной команде с форвардом «Барселоны« Лионелем Месси.

    «Месси – фантастический игрок и всем это известно. Конечно же, я хотел бы играть с ним в одной команде. Раньше я видел Роналду и Месси по телевизору и выбирал их, когда играл на PlayStation. Теперь я стою рядом с ними, но моей целью является не просто игра с ними на одном поле, но и достичь их уровня, а может быть даже стать лучше.

    «Золотой мяч» является мечтой каждого футболиста. Я стремлюсь к тому, чтобы оказаться среди финалистов, но это сложно, так как я полузащитник, а не нападающий. Однако я продолжу упорно работать, чтобы завоевать эту награду», – сказал Погба.

    Источник: Football Espana

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    12.01.2016 17:02
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1452609430
    Тонкий намёк?
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    Ramzes228
    1452611505
    намекнул
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    sekretvvu
    1452611891
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://dum.ps/maaxim
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    BARSA 444
    1452675506
    kgkhkh
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    trudovik
    1452677381
    полузащитник... и что? Пашка Недвед впахивал и получил футбольный глобус. Блестящий был колотун!!! https://www.youtube.com/watch?
    v=aSgDLZhs9Qo
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    sold93
    1452688949
    намек Месси, что ему пора в Юве?
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    ologreds
    1694996431
    numo454568
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