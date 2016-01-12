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    Павлюченко: «В «Кубани» уже никому не верю»

    Нападающий «Кубани« Роман Павлюченко заявил, что клуб по-прежнему не погасил перед ним задолженность по заработной плате.

    «Ситуация не разрешилась, и боюсь, что… Даже не знаю, что и сказать. Обещали вчера перевести деньги. Но я когда только приходил в «Кубань», мне многое обещали. Я уже никому не верю... Из клуба мне никто не звонил. Представляете, ни главный тренер, ни его помощник, ни руководители, ни доктор… Никто. Я не понимаю, что происходит. Я надеюсь, что что-то произойдет. Есть еще два дня… Понимаете, я взрослый человек. У меня есть свое мнение, своя семья. Мне нужно думать о ней», – сказал Павлюченко.

    Напомним, что «Кубань» не платила зарплату форварду в течение 5 месяцев и уже задолжала ему 550 тысяч долларов. В ответ на это Павлюченко не прибыл в расположение «Кубани» после зимнего отпуска. При этом, главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев считает, что форвард должен вернуться в команду. 14 января «Кубань» улетает на первый предсезонный сбор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 15:25
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    Комментарии (8)
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    С-Пб on-line
    1452602197
    Заканчивай с футболом
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    Barsuk52
    1452602509
    за что платить то ему , он толком ни чего не показал в кубани
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    Krasnodar 123
    1452603339
    Надо переводить таких игрочишек на хозрасчет - играл хорошо команда победила, получи бабки по контракту, а если нет хрен тебе с морковкой !
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    m_v_g
    1452612926
    Да, Спящий мамонт, в Англии, не тому научился
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    Антибиотик
    1452619311
    Это тебе не в Локомотиве сидеть на банке и миллионы получать. Никчемный спортсмен.
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    Любер
    1452622940
    Хотелось ответить некоторым любителям по обсуждать бывших заслуженных футболистов, но лучше одни махом для всех. Вспомните, удоды, как вы же на руках носили и Павлюченко, и Аршавина с Кержаковым в то время, когда они были молоды. И приносили победы вашим же клубам и сборной. И это касается не только их, но и многих других наших заслуженных. Речь то идёт не о сычёвых с денисовыми. Эти люди действительно многое сделали для нашего футбола. Так чего же вы их полоскаете на закате карьеры?
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    ologreds
    1694996432
    numo454560
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