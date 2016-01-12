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    • Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав «Динамо»

    Мутко настоял на возвращении Денисова в основной состав «Динамо»

    Возвращению полузащитника «Динамо« Игоря Денисова в основной состав команды поспособствовал глава РФС Виталий Мутко. Об этом стало известно из источника, знакомого с ситуацией.

    «Виталий Мутко лично общался с гендиректором «Динамо» Сергеем Сысоевым. В целях интереса сборной России накануне Евро-2016, игрок должен находится в хорошей форме и получать игровую практику в Премьер-лиге. Потому руководству бело-голубых было выражено пожелание решить с игроком проблемы и вернуть его в основной состав. Что и было сделано в течение одного-двух дней.

    При этом у Денисова действительно был вариант с «Крыльями Советов», но футболист категорически отказался уезжать из Москвы, хотя главный тренер самарцев Франк Веркаутерен гарантировал полузащитнику место в основном составе. Во вторник Игорь Денисов пройдет медобследование в одном из учреждений Москвы, после чего сразу вылетит в Португалию и присоединится к команде Андрея Кобелева«, – сообщил источник, близкий к руководству бело-голубых.

    Напомним, что Денисов в ноябре был остранен от тренировок с основным составом «Динамо» по причине конфликта с руководством и главным тренером клуба.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.01.2016 11:44
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    Комментарии (20)
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    Диктор
    1452598058
    Полнейший маразм.
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    Aztec58
    1452599525
    Вот пусть Мутко ему и платит, ага.
    Ответить
    slavа0508
    1452600944
    Мутко совсем прихууел,Широков попросил что играл теперь попросил что б Денисов играл
    Ответить
    Ortaped79
    1452601541
    ну всё следующий золотой мяч у денисова
    Ответить
    С-Пб on-line
    1452602022
    Мутк о всем насовал!
    Ответить
    Sherd_97
    1452602529
    Мутко всех зааебал уже, и Путиным зааебал прикрываться. Убей себя анло-русским словарем! Ноу криминалити блать!
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1452603721
    Мутко -- мошенник деревенского пошиба. Действует по методу : "Кто не обманывает , тот дурак".
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    ZhenjaSAB
    1452606379
    Вот так ЭТА сборная и играть летом будет - как попросят,как договорятся....
    Ответить
    inzek
    1452691773
    вечно за этого раздолбая кто-то просит!
    Ответить
    ologreds
    1694996433
    numo454538
    Ответить
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