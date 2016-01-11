Буффон: «Знал, что «Ювентус» вернется»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Сампдорией» (2:1) в 19 туре Серии А заявил, что он не удивлен возвращению его команды на ведущие позиции в итальянском первенстве. Эта победа стала для туринцев девятой подряд в национальном чемпионате.

«Не думал, что мы одержим девять побед подряд, но знал, что мы являемся командой очень высокого уровня, которой лишь нужно найти баланс и дождаться восстановления некоторых важных фигур. По этой причине я не удивлен нашему камбэку», – сказал Буффон.