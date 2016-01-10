Ташуев: «Если проблема не в здоровье Павлюченко, значит, дело в его отношении к клубу»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сказал, что не знает точной причины, по которой в расположении команды отсутствует нападающий Роман Павлюченко.

– Точного ответа у меня нет. Если проблема не в здоровье Романа, значит, наверное, дело в отношении его к клубу. Не знаю.

– Значит, дело не в здоровье футболиста, а в его нежелании тренироваться из-за долгов по зарплате?

– Все мы люди, бывают задержки. Но, во всяком случае, другие находятся в команде. Раз Романа нет, выходит, есть какая-то проблема. Я просто пока не знаю. Футболиста нет на работе. Вот это я вижу!

– А вы с ним не пытались связаться?

– Сегодня-завтра проясним ситуацию. Надеюсь, все будет нормально. Все-таки нам уже скоро вылетать на Кипр. Тот же Аршавин прибыл в расположение команды, готов работать.