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    • Модрич: «Благодарю Бенитеса за все, однако смена тренера пойдет «Реалу» на пользу»

    Модрич: «Благодарю Бенитеса за все, однако смена тренера пойдет «Реалу» на пользу»

    Хавбек «Реала» Лука Модрич выразил слова благодарности экс-наставнику команды Рафаэлю Бенитесу после встречи 19-го тура Примеры против «Депортиво» (5:0). При этом хорват отметил, что изменения в тренерском штабе должны принести пользу команде.

    «Команда продемонстрировала свой уровень. Я хочу выразить благодарность Рафаэлю Бенитесу за все, что он сделал, но, если честно, думаю, что смена тренера пойдет команде на пользу. Если у команды какие-то трудности, то кто-то должен быть привлечен к ответу. Тем не менее, одна игра – это не повод для сравнения Зидана с Бенитесом», – отметил Модрич.

    Напомним, что поединок против «Депортиво» стал для Зинедина Зидана первым на посту главного тренера королевского клуба.

    Источник: Goal.com

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    10.01.2016 11:05
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    Комментарии (2)
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    Абу Зейд Небесный
    1452418119
    Дай Бог, чтобы ты оказался прав, Лука..
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    ologreds
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