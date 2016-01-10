Михайлович: «Я доволен игрой, и мы заслуживали большего»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал ничью в матче 19-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).

«Я доволен, команда показала хорошую игру и заслужила большего. Я хочу сказать, что настоящие мужчины всегда встают на ноги после неудач, и эту игру мы завершили с высоко поднятыми головами. После шатких стартовых десяти минут мы контролировали матч, а во втором тайме доминировали. Мы не победили, потому что Куцке и Бакке не повезло, но мы сделали все возможное и заслужили победу. Я благодарю парней за эту игру. Команда заслужила, чтобы в нее верили», – сказал Михайлович.