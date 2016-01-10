Гарсия: «Во втором тайме все пошло наперекосяк»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия поделился впечатлениями после матча 19-го тура Серии А против «Милана» (1:1).

«За первый тайм мы заслуживали победы, за второй – поражения. У нас отсутствовало постоянство. Результат вызывает чувство стыда, ведь у нас были возможности забить больше. Во втором тайме все пошло наперекосяк с точки зрения тактики, техники и физического состояния. Команда уровня «Ромы» не может себе позволить играть настолько закрыто, как это делали мы во второй половине», – сказал Гарсия.