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    Радимов: «В матче с «Бенфикой» «Зенит» будет фаворитом»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой».

    Каким вам видится противостояние с «Бенфикой»? Многие считают «Зенит» безоговорочным фаворитом, но, на мой взгляд, это утверждение слишком спорное.

    – Судя по предварительному раунду «Зенит» действительно фаворит, но вспомните: «Бенфика» обыграла на выезде мадридский «Атлетико». Португальцы побеждают в последних матчах национального чемпионата, причем очень мало пропускают. Еще один важный момент: у «Зенита» не будет игровой практики, тогда как «Бенфика» постоянно находится в тонусе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.01.2016 18:18
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    Комментарии (2)
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    pripps
    1452370205
    Трезво. Хотя похмелье должно быть, после стольких дней застолья. Сложно будет без игровой практики. Если пройдём Бенфику можно будет и помечтать.
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    ologreds
    1694996450
    numo454290
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