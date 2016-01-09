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    • Луческу: «Слухи о трансфере Тейшейры раздувает английская пресса»

    Луческу: «Слухи о трансфере Тейшейры раздувает английская пресса»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника Алекса Тейшейры в «Челси».

    «Много говорят сейчас в прессе о Тейшейре, как и обо мне, что мы покидаем клуб. Пока Тейшейра — игрок «Шахтера». Посмотрим летом, что будет дальше. Сейчас об этом речь не идет. Нужно играть в этом году таким образом, чтобы он демонстрировал свой высокий уровень — тогда он будет еще более востребован.

    Пока нет ничего официального, поэтому речь не может идти о том, отпускать его или нет. Это пресса сейчас всех «продает», больше — английская пресса. Если будет предложение, которое удовлетворит и клуб, и игрока, то я двумя руками «за». Я хочу, чтобы мои футболисты играли в топовых клубах Европы. Тогда и я, и мои помощники не зря провели время. Очень тяжело это делать. Нужно и растить, воспитывать этих игроков, и добиваться результатов. Плюс создать еще стиль игры, который нравится болельщику. Это не так просто сделать», – сказал Луческу.

    Источник: sport.ua

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    09.01.2016 06:06
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