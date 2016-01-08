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    Думбия заинтересовал «Лестер Сити»

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может продолжить свою карьеру в «Лестер Сити». Наставник «лис» Клаудио Раньери видит в нем достойную поддержку и подмену для лучшего бомбардира команды Джейми Варди.

    Ивуариец провел успешную первую часть сезона, играя за московский ЦСКА на правах аренды, он забил 11 голов в 21 матче. Сейчас 28-летний футболист уже вернулся в расположение итальянского клуба, однако главный тренер «волков» Руди Гарсия дал понять, что в услугах Думбия римская команда не нуждается.

    Помимо «Лестера» на форварда также претендует ЦСКА, который хочет заполучить ивуарийца на постоянной основе.

    Источник: talkSPORT

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    08.01.2016 23:35
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1452293149
    Гинер не собирается покупать Думбия, а по другому постоянной основы не бывает, ага.
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    anri1703
    1452303521
    интересно посмотреть
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    sir_Alex
    1452321480
    Зачем это бревно "Лестеру"??
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    ologreds
    1694996454
    numo454221
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