Думбия заинтересовал «Лестер Сити»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может продолжить свою карьеру в «Лестер Сити». Наставник «лис» Клаудио Раньери видит в нем достойную поддержку и подмену для лучшего бомбардира команды Джейми Варди.

Ивуариец провел успешную первую часть сезона, играя за московский ЦСКА на правах аренды, он забил 11 голов в 21 матче. Сейчас 28-летний футболист уже вернулся в расположение итальянского клуба, однако главный тренер «волков» Руди Гарсия дал понять, что в услугах Думбия римская команда не нуждается.

Помимо «Лестера» на форварда также претендует ЦСКА, который хочет заполучить ивуарийца на постоянной основе.