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    Черышев постарается закрепиться в основе «Реала»

    Хавбек «Реала» Денис Черышев на данный момент остается футболистом мадридского клуба и приложит максимум усилий, чтобы стать игроком основного состава. Об этом поведал отец футболиста – Дмитрий. Кроме того, Черышев-старший дал комментарий по поводу возможного перехода сына в другой клуб.

    «Никаких новостей нет. В данный момент Денис – футболист мадридского «Реала», работает в нем и постарается приложить максимальные усилия, чтобы закрепиться в основном составе команды.

    Если будут предложения от других клубов, наверное, он рассмотрит этот вопрос. Но сейчас он игрок «Реала».

    Зидан? Единственное, что он сказал: поменялась атмосфера», – сказал Дмитрий Черышев.

    В текущем сезоне 25-летний полузащитник лишь шесть раз появлялся в основном составе «Реала», пять из которых – со скамейки запасных.

    Источник: ТАСС

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    08.01.2016 16:59
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    Комментарии (6)
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    Asbjorn
    1452262840
    Ну удачи
    Ответить
    Den_777
    1452267159
    Чтобы черешыву быть постоянно в основе нужно чтобы клуб продал Роналду или убрать его в центр или заиграть Черышева на позиции левого центрального полузащитника.
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    Aztec58
    1452273023
    Никому не интересен?
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    Нигма
    1452275211
    Уборщиком
    Ответить
    baltica
    1452288660
    Игуаин,Ди Мария,Озил ушли а этот закрепится! Не смешил бы...
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    ologreds
    1694996455
    numo454196
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