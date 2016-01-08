«Рубин» договорился с «Палмейрасом» о переходе Кристальдо

По информации Blogdopraetzel, "Палмейрас" принял предложение "Рубина" о покупке форварда Джонатана Кристальдо. Сделка будет оформлена в зимнее трансферное окно.

В декабре клуб из Казани предлагал за игрока 1,85 миллиона евро, что не устроило бразильцев. После этого "Рубин" повысил предложение до 2,3 миллиона, на которое руководство "Палмейраса" ответило согласием, сообщает источник.

В прошедшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 31-м поединке, отметившись девятью голами.