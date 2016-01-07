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    «Валенсия» предложила «Милану» 5 миллионов за Хонду

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может перейти в «Валенсию».

    Сообщается, что испанский клуб заинтересован в услугах Хонды и уже обращался к руководству «Милана» с предложением о трансфере игрока за 5 миллионов евро.

    Ранее сам Хонда жаловался на отсутствие достаточного количества игровой практики в Италии. В этом сезоне футболист 16 раз выходил на поле во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    07.01.2016 19:32
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    Комментарии (4)
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    алекс88
    1452185804
    Прошло его время
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    mlkritskiy
    1452188930
    Надо переходить. В Милане на его уже не рассчитывают.
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    ologreds
    1694996459
    numo454116
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