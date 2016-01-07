«Валенсия» предложила «Милану» 5 миллионов за Хонду

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может перейти в «Валенсию».

Сообщается, что испанский клуб заинтересован в услугах Хонды и уже обращался к руководству «Милана» с предложением о трансфере игрока за 5 миллионов евро.

Ранее сам Хонда жаловался на отсутствие достаточного количества игровой практики в Италии. В этом сезоне футболист 16 раз выходил на поле во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.