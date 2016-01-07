Феррара: «Вряд ли Зидан будет учить Роналду забивать голы, а Рамоса – бороться за мяч»

Бывший защитник «Ювентуса» Чиро Феррара считает, что для нового главного тренера «Реала» Зинедина Зидана первой задачей должно являться завоевание признания у игроков.

«В «Реале» к Зидану с уважением относятся как к великому футболисту, однако он должен доказать, что у него есть тренерский талант. Сначала ему нужно завоевать признание игроков, а затем постепенно внедрять свои идеи и взгляды. Не думаю, что он будет учить Роналду забивать голы, а Рамоса – бороться за мяч. Они это сами прекрасно умеют. Задача Зидана – сделать свою команду еще сильнее», – рассказал Феррара.