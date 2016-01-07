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    • Головко: «Идея заиграть Зинченко за сборную Украины была моей»

    Головко: «Идея заиграть Зинченко за сборную Украины была моей»

    Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко заявил, что идея заиграть полузащитника «Уфы» Александра Зинченко за первую команду желто-синих принадлежит ему.

    «Уже сейчас я могу сказать, что в какой-то момент последовала просьба с моей стороны о том, чтобы этот футболист был в ближайшее время заигран за национальную сборную Украины. Речь идет не только о ключевом игроке для юношеской сборной, но и о ключевом игроке для молодежной сборной Украины. По состоянию на текущий момент. Надеюсь, что Зинченко продолжит прогрессировать теми же темпами. Говорю так, потому что знаю уровень интеллекта этого исполнителя, уровень его желания и уровень его понимания футбола.

    Прямого разговора с Михаилом Ивановичем насчет заигрывания Зинченко за национальную сборную Украины у меня не было, но я все сделал для того, чтобы мой посыл на этот счет дошел до главного тренера.

    Повторюсь, идея заиграть Зинченко была моей. Говорю это сейчас по той причине, что за последнее время начитался всякого на эту тему. Всякие интервью, высказывания о какой-то заинтересованности в Зинченко каких-то клубов... Когда я читал все эти комментарии, мне в буквальном смысле было смешно! Давайте просто говорить, как оно есть. И все. Парня могут просто заиграть за другую страну, и будем кусать локти. Что тут такого?», – рассказал Головко в интервью Dynamo.kiev.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 06:54
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