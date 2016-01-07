Семин: «У Кравца есть все качества, чтобы заиграть в Германии»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал переход на правах аренды из стана бело-синих в «Штутгарт» нападающего Артема Кравца.

– Артем Кравец перешел в «Штутгарт». Вы же одним из первых его заметили в киевском «Динамо». Что разглядели в нем?

– Мне он очень нравился, когда еще только начинал в дубле. Своей фигурой: он высокий, статный. Физически очень сильно одарен от природы. Атлет! При этом обладает хорошей скоростью. Умный футболист. У него есть все качества, чтобы заиграть в Германии. В мой период в «Динамо» Артем много травм получал. Хотя помню, как он провел матч с «Валенсией», когда, по-моему, забил два мяча. Казалось, что это суперзвезда растет украинского и, возможно, европейского футбола. Но затем получил разрыв задней поверхности бедра, долго лечился. Но сейчас молодец, что восстановился. Удачи ему!

– Сейчас очень сильное поколение подошло в сборной Украины. Когда вы там работали, предпосылки были к такому количеству талантов?

– Были. Они из одной группы. И тот же Яромленко, и Кравец. Их постепенно подводили к основе, давали шансы. И вот результат.