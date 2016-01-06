Аллегри: «Мы снова участвуем в гонке за чемпионство»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 18-го тура Серии А против «Вероны» (3:0).

«Мы показали отличный футбол, и возвращение после праздников получилось наилучшим. Мы не позволили «Вероне» ничего создать у своих ворот, кроме одного эпизода, в котором блестяще сыграл Буффон. Мы снова участвуем в гонке за чемпионство, и это сейчас самое главное. Мы победили в восьми играх подряд. Я всегда утверждал, что от скамейки зависит многое. Мы продолжаем выступать в трех турнирах, и мне нужны все мои игроки», – приводит слова Аллегри Mediaset Premium.