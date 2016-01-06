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    Михайлович: «Фанаты глумились над нами, но я не сдамся»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал поражение в матче 18-го тура Серии А против «Болоньи» (0:1).

    «Сегодня мы совершили слишком много ошибок, а в конце нам пришлось рисковать, потому что мы проигрывали. Это поражение причиняет боль, ведь мы создали столько моментов, но не сумели забить. Парни всегда стараются побеждать. Фанаты глумились над нами, и я их понимаю, они имеют на это право. Я не сдамся. Мы уступили, но играли в свой футбол и имели пять отличных моментов, чтобы забить. Если не используешь такие шансы, то за это приходится платить», – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    06.01.2016 20:44
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    Комментарии (2)
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    Aliencas
    1452188365
    Гнать его надо!!! С такими напами и слить какой то болонии.. \
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    ologreds
    1694996465
    numo454032
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