Михайлович: «Фанаты глумились над нами, но я не сдамся»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал поражение в матче 18-го тура Серии А против «Болоньи» (0:1).

«Сегодня мы совершили слишком много ошибок, а в конце нам пришлось рисковать, потому что мы проигрывали. Это поражение причиняет боль, ведь мы создали столько моментов, но не сумели забить. Парни всегда стараются побеждать. Фанаты глумились над нами, и я их понимаю, они имеют на это право. Я не сдамся. Мы уступили, но играли в свой футбол и имели пять отличных моментов, чтобы забить. Если не используешь такие шансы, то за это приходится платить», – сказал Михайлович.