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    • Дмитрий Черышев: «Зидан был думающим игроком. И тренером будет таким же»

    Дмитрий Черышев: «Зидан был думающим игроком. И тренером будет таким же»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    –​ Есть мнение, что руководство «Реала» просто бросило Зидана в пекло. Согласны, что ситуация пожарная?

    – Нет, я не могу сказать, что это пожарная ситуация. Все нормально. Все хорошо. Видел первую тренировку команды с ним. У всех на лицах улыбки. Футболисты с огромным желаем тренировались. Поэтому в топку Зизу никто не бросает. И футболисты это прекрасно понимают. Они ему будут больше помогать.

    –​ Ну да, у Зидана непререкаемый авторитет…

    – Конечно. Зидан – это имя. Это бренд. Любой футболист, который будет тренироваться под руководством Зидана, находится в привилегированном положении. Однозначно, к нему футболисты будут прислушиваться.

    Вы же хорошо знакомы, видели Зидана в деле и как тренера, общались. Можно от него ожидать неожиданных поступков, как в игроцкие годы? Или Зидан-тренер максимально сдержан?

    – Нет, эмоции-то все равно периодически зашкаливают. Но я могу сказать, что Зидан сдержан. Но, в то же время, много поправляет. Много думает. В играх старается конкретно подсказать игроку, как надо действовать и как перестроиться. Футболист он был думающий и играющий. И тренер из него получится такой же. И уже получается.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.01.2016 18:55
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