Невилл: «Бенитес заслужил благодарность болельщиков «Валенсии»

Наставник «Валенсии» Гари Невилл накануне поединка с «Реалом» в рамках 18-го тура Примеры высказал свое мнение о том, что болельщики «летучих мышей» собираются вывесить на предстоящем матче баннер в честь главного тренера королевского клуба Рафаэля Бенитеса.

«По моему мнению, Рафа заслужил такую благодарность тем, что сделал для «Валенсии». Это правильно, когда бывший тренер или игрок команды пользуется таким уважением.

Если говорить о давлении на Бенитеса в «Реале», то я не хочу в это вмешиваться. Когда ты руководишь топовым клубом, будь готов к подобному развитию событий, это часть тренерской работы. Бенитес – опытный тренер, который знает футбол досконально.

Болельщики имеют право поблагодарить Рафу за его работу. Но мы забудем об этом со стартовым свистком», – сказал Невилл.